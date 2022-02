Sollar Baía realiza programação especial para Carnaval com Tuca, Babado Novo e mais

Foto: Divulgação

Por mais que o Carnaval, festa de rua que é a marca registrada de Salvador, não vá acontecer em 2022 no seu formato tradicional, as festas fechadas animam os foliões durante os dias 24 de fevereiro e 1º de março. Para os festejos, o Sollar Baía, localizado no MAM, prepara um verdadeiro Baile com uma grade completa de atrações.

Confira line up: