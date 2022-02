Sósia de Tiago do ‘BBB’ causa climão com Patrícia Abravanel: ’33 natais que não te vejo’

Foto: Reprodução/Twitter.

Patrícia Abravanel passou por um momento no mínimo inusitado na noite do último domingo (20). A apresentadora temporária do “Programa Silvio Santos”, recebeu um “sósia” de Tiago Abravanel durante um dos quadros da atração.

Vivido pelo humorista Alexandre Porpetone, a versão do ator soltou umas alfinetadas referentes a algumas falas do ator dentro do “BBB 22”. “Tia, eu vim aqui para te conhecer, porque eu só te conheço pelas redes sociais”, iniciou ironizando o brother.

Em outro momento, o humorista rememora outra fala do ator e deixa a apresentadora em uma saia justa. “Paty, faz 33 natais que eu não te vejo”, soltou. “Nem eu estava fazendo essa conta e não foi tudo isso não”, respondeu ela.

Veja o vídeo:

Patrícia e Tiago Abravanel lavando roupa suja no #ProgramaSilvioSantos. Perdi tudo com essa sátira maravilhosa! ???? pic.twitter.com/gWiSynFW3c — Silvinho (@silvinhotv) February 21, 2022

