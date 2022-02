Sotreq abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Sotreq, empresa presente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil, está com mais de 30 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuações. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários. Veja como se inscrever!

Sotreq anuncia oportunidades de emprego

Foram anunciadas mais de 30 vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes funções em TODO O PAÍS. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a Sotreq oferece vale transporte, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, assistência odontológica, assistência médica, home office, vale refeição e participação nos lucros. Veja os cargos ofertados:

Representante de Suporte ao Produto – Fortaleza;

Auxiliar de Almoxarifado – São Paulo;

Consultor de Automação e Tecnologia – Contagem;

Operador de Centro de Distribuição de Peças I – São Gonçalo do Rio Abaixo;

Ferramenteiro – Minas Gerais;

Soldador Pl – Minas Gerais;

Auxiliar Administrativo de Serviços – Minas Gerais;

Analista de Remuneração – Rio de Janeiro;

Analista de Inteligência de Mercado Pl – Contagem;

Estágio Técnico – Macaé;

Auxiliar Administrativo – Belém;

Estágio Técnico em Informática – Macaé;

Operador de Centro de Distribuição de Peças I – Jaguarari;

Técnico de Manutenção Petróleo I – Macaé;

Mecânico de Mineração III – Paragominas;

Mecânico de Mineração IV – Paragominas;

Analista de Treinamento Pleno – Rio de Janeiro;

Estágio Técnico em Mecânica – Contagem;

Estágio Técnico em Informática – Macaé;

Analista de Tecnologia de Mineração Jr – Canaã dos Carajás.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Sotreq, os candidatos devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, anexar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

