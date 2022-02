‘Sou o melhor em odiar amigas falsas da Jade’, dispara Leo Picon sobre Laís do ‘BBB 22’

Leo Picon teceu comentários sobre o “BBB 22” em seu perfil do Twitter durante o jogo da discórdia na noite da última segunda-feira (21). O influenciador se mostrou preocupado com “amigas falsas de Jade” e pediu a saída de Laís, dando a entender que as alfinetadas seriam para ela.

“Tem como eliminar a Lais hoje e não ter paredão amanhã?”, questionou o irmão da sister com deboche. O tweet ultrapassou mais de 100 mil curtidas em 8 horas de publicação na rede social.

“Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade (risos)”, escreveu logo depois dando a entender que se tratava de Laís. “Laís praticamente mandou o Arthur colocar a Jade no paredão”, comentou uma seguidora provando que entendeu o recado.

Tem como eliminar a Lais hoje e não ter paredão amanhã? — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) February 22, 2022 Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade ???????????? — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) February 22, 2022

