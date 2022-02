Spark reúne mercados regionais em evento gratuito sobre marketing de influência

A Spark, powerhouse de marketing de influência, vai realizar o primeiro webinar do ano na quarta-feira (9) para falar sobre as 10 tendências do marketing de influência para 2022. O encontro, voltado para os principais mercados locais do país, é gratuito e e vai explorar algumas mudanças que foram impulsionadas pela transformação digital e como o marketing de influência se conecta com essa nova realidade.

Estima-se que o marketing de influência deva praticamente dobrar de valor em 2022, atingindo US$ 15 bilhões, enquanto as empresas aumentam os gastos voltados a campanhas do segmento, de acordo com a Business Insider. E a previsão é de US$ 84 bilhões até 2028.

Atualmente, a Spark possui 8 afiliadas – Paraná, Espírito Santo, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Sergipe e Ceará – das quais mantém uma parceria de negócios com grandes grupos locais que envolve desde a implantação do formato até a plataforma tecnológica para criação e gestão de campanhas digitais com influenciadores.