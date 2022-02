Spotify iBahia: confira playlist com os principais hits do carnaval 2022

Foto: Divulgação

Seguimos por mais um ano com um carnaval sem festas nas ruas, porém, isso não significa que teremos um ano sem hits musicais embalando nossa folia! Para não passar o carnaval em branco, o iBahia preparou para você uma playlist especial com os principais hits do Carnaval 2022!

Todos os hits da playlist estão concorrendo a nossa premiação “Música do Carnaval 2022 – iBahia” ! E quem escolhe a música vencedora deste ano é você! Vote para eleger a música do Carnaval 2022!

Entre os principais sucessos deste ano, podemos destacar os feats de Parangolé e Barões da Pisadinha “Não que eu vá”, Ivete e Carlinhos Brown com “Mexe a Cabeça”, e “Hoje vai dar Praia” de Lincoln e Léo Santana.

[youtube XMFu3gIfsaM&list=PL1IIGArisPM7UN0glOACryTGR-VzGOeV6&index=24]

O pagodão veio bem representado por “Fraquinha” do Kanalha, “Senta na 9” do músico 7 Kássio, e o lançamento “Esqueça Tudo” do Psirico:

Além deles, teremos também “Revoada” de Léo Santana, “Terra Afefé” de Margareth Menezes, “Vila la Vida” de Timbalada, Filhos de Jorge concorrem com “Love Safadinho”, Tayrone com “Arrochadinha”, Durval Lelys com “To Free”, Daniela Mercury com a música “As rendas do mar”, Claudinha Leitte com seu lançamento: “De Passagem”, entre outros grandes sucessos!

Curta todos esses sucessos dando Play no iBahia e não se esqueça de eleger qual delas merece o título de Música do Carnaval 2022 – iBahia.

