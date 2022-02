Startup Flash abre 40 vagas home office e modelo híbrido para diversas áreas

A Flash, startup de benefícios flexíveis, está com 40 vagas de emprego abertas em áreas como financeiro, vendas, tecnologia e marketing. Mais oportunidades serão abertas ainda no primeiro semestre.

Parte das vagas oferecem a possibilidade de trabalho remoto em qualquer região do Brasil ou até fora do país. Outras vagas são para atuar no modelo híbrido em São Paulo e regiões Sul ou Nordeste.