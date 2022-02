Startups abrem diversas vagas de emprego; confira

Empresas estão com vagas de emprego abertas com oportunidades para trabalhar remotamente e presencialmente. Acompanhe o artigo e fique por dentro.

Klavi

A plataforma de Open Finance Klavi está com vagas em aberto para os seguintes cargos:

Gerente de Produto,

Consultor de Customer Success (Crédito),

Consultor de Customer Success (PFM),

Engenheiro de Integração,

Analista de RH e Analista de Finanças.

Os interessados deverão se inscrever por meio deste link.

Kovi

A Kovi, startup que está revolucionando o acesso ao carro na América Latina, está com mais de 23 vagas para diversas áreas para atuar em sistema remoto e presencial em São Paulo/SP e em Porto Alegre (RS).

Há posições abertas para Customer Experience, Jurídico. Manutenção, Marketing, Operações, Pátio, Qualidade e Recursos Humanos.

Os interessados podem conhecer um pouco mais sobre a empresa, suas vagas e se candidatar por meio do link: https://kovi.gupy.io/.

Liber Capital

A Liber Capital, fintech brasileira, líder de mercado, que conecta fornecedores de grandes e médias empresas a uma rede de financiadores institucionais e qualificados, antecipando as vendas a prazo com inteligência, agilidade e segurança, está com sete vagas disponíveis para atuar em sistema remoto e presencial em São Paulo (SP) e em São Carlos (SP).

Há posições abertas para:

Back End (Python),

Back End (Ruby on Rails),

Designer (UX/UI),

Design Lead, Dev Python,

Gerente de Engenharia e Tech Lead (Ruby).

Para ter acesso a todas as vagas e se candidatar, é só acessar o site: https://libercapital.gupy.io/.

