Stefanini Group tem NOVOS empregos; veja cargos

A Stefanini Group, companhia multinacional referência em Tecnologia da Informação, está com novas vagas de emprego em Estados do Brasil. As oportunidades são para ocupar diferentes áreas de atuação. Acompanhe as vagas disponíveis e veja como se inscrever, abaixo!

Stefanini Group anuncia vagas de emprego em todo o território nacional

A Stefanini Group, companhia multinacional referência em Tecnologia da Informação, atua há mais de 25 anos no mercado de tecnologia. Atualmente, presta serviços em trinta diferentes países, e conta com mais de quinze mil funcionários. O grupo atende desde pequenos a grandes negócios.

Acompanhe as vagas disponíveis pelo Grupo:

Administrador Banco de Dados (Sênior);

Analista de PMO (Pleno);

Analista de Suporte;

Desenvolvedores Mobile Android;

Desenvolvedores Mobile IOS;

Desenvolvedores Java (Sênior);

Analistas de Segurança (Sênior);

Analistas de Infraestrutura (Sênior);

Desenvolvedor .Net (Pleno);

Analista de Infraestrutura (Sênior) Home Office;

SDET .Net;

Analista de Suporte;

Administrador de Servidores Windows;

Estagiário em Departamento Pessoal;

Desenvolvedores Service Now;

Analistas de Suporte (Sênior).

O Grupo garante remuneração compatível com o mercado de trabalho a todos os selecionados, além de oferecer um pacote com vários benefícios, que podem incluir auxílio academia, plano de saúde, café da manhã, auxílio combustível, consignado, ginástica laboral, desconto em produtos, home office, participação de lucros, convênio com empresas parceiras e vale transporte.

Como se candidatar

Para se inscrever em uma das oportunidades oferecidas pelo Stefanini Group, os profissionais devem acessar o site de inscrições e preencher seu currículo profissional no cargo que pretende atuar.

