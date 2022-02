Stellantis abre mais de 200 vagas de estágio remunerado; veja inscrição

A Stellantis abre mais de 200 vagas de estágio remunerado. Para participar, os estudantes devem estar matriculados em instituições de nível superior, com formação prevista até julho de 2023. Confira mais informações sobre o programa e como se candidatar!

Stellantis anuncia oportunidades de estágio

A Stellantis, empresa global especialista em soluções de mobilidade, oferece aos seus clientes a distribuição e fabricação de veículos que facilitam a mobilidade ao redor do mundo.

A companhia destaca a importância de candidatos negros, PCDs, mulheres, LGBTQIA +, que independem de raça, gênero ou cor, para participar e se inscrever nas vagas disponíveis, aumentando ainda mais a diversidade e inclusão dentro da empresa.

O programa de estágio está disponível para que candidatos possam atuar nos seguintes estados: Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

Confira mais detalhes sobre os requisitos exigidos para garantir sua participação:

Cursando nível superior;

Conclusão de curso prevista até Julho de 2023;

Disponibilidade para atuar nos escritórios ou fábricas da companhia em algum dos estados citados anteriormente;

Disponibilidade para atuar por seis horas diárias de segunda a sexta.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de Fevereiro. Após, serão realizadas as dinâmicas em grupo, entrevistas finais e o início do programa está previsto para ser iniciado no mês de Abril.

Veja também: Tracbel abre vagas de emprego; veja regiões e cargos

Como se inscrever

Atende aos requisitos exigidos? Para fazer parte do time Stellantis, os estudantes deverão acessar o site de participação e se inscrever.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!