Sul e sudeste: 3 novas empresas procuram candidatos

Empresas estão com vagas de emprego abertas com oportunidades para trabalhar remotamente e presencialmente. Acompanhe o artigo e fique por dentro.

Livance

A Livance, solução inovadora para os profissionais de saúde que oferece espaços compartilhados e inteligentes no modelo cowork, oferece para o mercado uma infraestrutura multidisciplinar completa para quem almeja ter o próprio consultório sem custos fixos de manutenção, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Atualmente, a startup está com uma posição aberta para Coordenador de Unidade no Rio de Janeiro. Para se candidatar acesse o link da vaga disponível no LinkedIn da Livance: https://www.linkedin.com/jobs/view/2882884359/

Logcomex

Startup que revolucionou o comércio exterior com automação e big data, a Logcomex abriu o processo seletivo com mais de 20 vagas nas seguintes áreas:

comercial,

dados,

engenharia,

financeiro,

jurídico,

marketing,

produto,

pessoas e cultura.

A procura por novos talentos se dá pela expansão de funcionários que a marca está realizando, que saiu de 50 para 250 em dois anos.

Para saber mais sobre as oportunidades da Logcomex, acesse: https://www.logcomex.com/carreiras.

N26

A N26 Brasil, que nasceu para promover saúde financeira, abrirá cerca de 300 vagas em 2022 para montar a equipe responsável por inaugurar a primeira fincare do país.

Mais de 50% dos cargos serão destinados aos profissionais de tecnologia e produto, além de oportunidades para os times de operação, atendimento ao cliente, people, compliance, marketing, dentre outros.

Atualmente, a equipe já conta com mais de 60 profissionais. Com a expansão projetada para o próximo ano, almeja o crescimento do time em 400%.

Quem quiser se candidatar a uma dessas vagas tem que acessar o LinkedIn da N26 Brasil no link: https://www.linkedin.com/company/n26br/.

E então, gostou da matéria sobre vagas em empresas do Sul e Sudeste? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: maioria diz que valor do programa é “muito baixo”, diz pesquisa.