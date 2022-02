Supercopa Feminina do Brasil: confira times participantes, calendário e onde assistir

O calendário do futebol feminino brasileiro ganhou mais uma competição em 2022. Trata-se da Supercopa Feminina do Brasil, que estreia na sexta-feira (4), com oito equipes. Os jogos serão transmitidos pela TV Globo e pelo SporTV. No domingo (6), a emissora aberta transmitirá Corinthians e Palmeiras, com narração de Renata Silveira. Ela será a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na Globo.