Supermercado atingido por incêndio em Camaçari será reformado

Por conta do incêndio, a unidade está fechada até o fim dos reparos. O fogo iniciou na casa de geradores da unidade e não chegou a atingir o interior da loja. O incêndio foi contido pela brigada do local, juntamente com o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a assessoria do local, a Defesa Civil de Camaçari, que esteve no local na manhã deste sábado (19), fará um plano de ação em conjunto com engenheiros do estabelecimento para garantir a segurança de todos.