Suposto médico denuncia homofobia e agressões dentro de hospital de Salvador; entenda

Foto: Joselito Santos/TV Bahia

Nesta sexta-feira (11), a defesa do homem que foi preso após fingir ser médico para a família do policial Yago da França Souza Avelar, disse que o suspeito sofreu homofobia e agressões durante o momento da prisão.

De acordo com o g1 Bahia, o advogado André Franklin Queiroz, afirmou que o cliente Fábio dos Santos Virgem teria sido agredido com socos e pontapés.

Segundo ele, as ações teriam ocorrido “dentro das instalações do estacionamento do Hospital Geral do Estado (HGE)”. O advogado pretende entrar com uma ação no Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Foto: Reprodução/TV Bahia

“Fábio nos relatou que, no momento da prisão, os policiais utilizaram termos homofóbicos, em seu desfavor. Nós estaremos oficiando o Ministério Público em razão disso”, disse o advogado.

Ainda segundo André Franklin Queiroz, o resultado do exame de corpo de delito realizado por Fábio ainda não foi entregue.

“Vamos aguardar a próxima semana, para que a gente possa traçar quais são as medidas que vamos adotar. Diante mão, em razão do que foi dito por eles, certamente buscaremos o MP para que possa tomar ciência do que ocorreu e que foi narrado por ele”, disse ele.

A Polícia Civil informou em nota que não houve menção a orientação sexual do suspeito. Nesta sexta, Fábio dos Santos Virgem foi solto por decisão judicial após pagamento de fiança na última quinta-feira (10), em Salvador.

Defesa diz que prisão foi arbitrária

A defesa do homem, que foi preso por se passar por médico do Hospital Geral do Estado (HGE), alega que a prisão aconteceu de maneira arbitrária e pediu o relaxamento da medida. De acordo com informações do G1 Bahia, os advogados alegam que Fábio dos Santos Virgem se identificou como estudante e não como profissional de medicina.

Prisão

Fábio dos Santos Virgem foi preso no dia 8 de fevereiro, quando se passava por médico. Ele tinha acesso às informações sobre o estado de saúde do investigador Yago da França Souza Avelar, de quem, segundo familiares da vítima, era amigo de infância. O policial permanece internado no HGE e chegou a ser diagnosticado com morte cerebral.

Segundo a família do policial, Fábio e Yago perderam o contato há alguns anos, quando Fábio teria ido para a Argentina para estudar medicina. No entanto, ao ser abordado por policiais, o homem não apresentou nenhum documento que comprovasse que poderia exercer a medicina.

No sábado (5), a Polícia Civil chegou a confirmar a morte cerebral do investigador, mas voltou atrás na terça-feira (8) e disse que um médico da equipe que atende Yago pediu novos exames antes de atestar a morte cerebral.

Yago sofreu um acidente na BA-233, na região da Chapada Diamantina, enquanto levava presos em uma viatura, na última sexta-feira (4). No capotamento, dois policiais, Kleber Correia Cardoso, de 42 anos, e Matheus Guedes Malta Argolo, de 31, morreram e quatro detentos ficaram feridos.