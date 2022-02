Suspeito de feminicídio em Caruaru é preso em Feira de Santana

Na última quarta-feira (16), um homem que estava com mando de prisão em aberto por suspeita de feminicídio, foi preso em Feira de Santana. O crime ocorreu no dia 4 de fevereiro, no município de Caruaru.

A ordem foi expedida pela Vara do Tribunal do Júri daquela comarca, após troca de informações com a 20ª Delegacia de Homicídios (DH) de Caruaru.

A delegacia é responsável pelas investigações da morte de Leilane dos Santos Silva Vieira de Barros. A ex-companheira do suspeito foi morta com 34 facadas.

O homem foi encaminhado para o Complexo Policial do Sobradinho, onde segue à disposição da Justiça. Ele deve ser recambiado para Pernambuco, onde responderá pelo crime.