Suspeito de matar mulher é preso e confessa ter esfaqueado vítima quinze vezes

O caso aconteceu no mesmo munícipio onde o homem foi preso, no dia 25 de dezembro de 2021, no Natal. De acordo com o g1 Bahia, o titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, delegado Thiago Pessoa, disse que o suspeito revelou a motivação do crime.

Ele teria cometido o crime após uma suposta participação da vítima no assassinato do primo dele, em agosto de 2021, no bairro Malhada da Areia.