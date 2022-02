Suspeito de participar de sequestro em Pernambuco é preso em União dos Palmares

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (25), por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, na BR 104, em União dos Palmares, interior de Alagoas. A Polícia também suspeita que ele tenha participado de um sequestro ocorrido no dia 24 de fevereiro, em Cachoeirinha, no estado…

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (25), por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, na BR 104, em União dos Palmares, interior de Alagoas. A Polícia também suspeita que ele tenha participado de um sequestro ocorrido no dia 24 de fevereiro, em Cachoeirinha, no estado de Pernambuco.

A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando uma equipe tentou abordar um veículo Toro, de cor vermelha. Ao dar sinal de parada, o aviso não foi atendido, iniciando-se então uma perseguição policial, tendo o veículo abordado feito diversas manobras perigosas, indo para contramão de direção e para o acostamento, jogando seu carro para cima dos veículos que seguiam em sentido contrário, colocando vários usuários em situação de risco. Até que o veículo perdeu o controle e adentrou em um canavial.

Durante busca no canavial, a equipe localizou um dos foragidos escondido na mata, tendo este informado que mais três pessoas haviam participado da ação junto com ele. Ao ser realizada fiscalização no interior do veículo, foi encontrado um revólver calibre 38. O revólver estava com seis munições, pronto para uso, e haviam outras cinco munições no painel do veículo, totalizando 11. Foi encontrado também um rádio comunicador.

Tendo em vista o conhecimento acerca de crime de sequestro e roubo que ocorreu no dia 24 de fevereiro, na região de Cachoeirinha, os policiais averiguaram e descobriram que as vítimas destes crimes reconheceram o homem que foi preso na data de hoje, como um dos envolvidos na ação criminosa.

Constatou-se que o veículo abordado possuía a placa aparente adulterada. Identificou-se que o veículo original havia sido roubado em 17 de fevereiro, na cidade de Viçosa. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Murici, para as providências cabíveis.