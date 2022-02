Suspeito de tentativa de estupro contra a vizinha é preso em Paripueira

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 27, suspeito de tentativa de estupro contra a vizinha, em Paripueira, Litoral Norte de Alagoas. Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública (Ciosp) divulgado neste domingo, a guarnição motorizada foi abordada pelo irmão da vítima enquanto fazia ronda…

Tribuna Independente/Cortesia

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 27, suspeito de tentativa de estupro contra a vizinha, em Paripueira, Litoral Norte de Alagoas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública (Ciosp) divulgado neste domingo, a guarnição motorizada foi abordada pelo irmão da vítima enquanto fazia ronda de rotina em via pública.

Diante da denúncia, os militares se deslocaram até a residência da mulher, que confirmou a versão contada pelo irmão e apontou o vizinho como autor da tentativa.

O homem foi detido e conduzido a Delegacia de Paripueira, para registro de Boletim de Ocorrência e para que as medidas cabíveis fossem tomadas.