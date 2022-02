Suspeito de tentativa de estupro em Campo Alegre é identificado pela Polícia Civil

Já foi identificado o homem apontado como autor de uma tentativa de estupro ocorrida no último sábado (12), no município de Campo Alegre, Agreste de Alagoas. A Polícia Civil trabalha para solicitar a prisão do suspeito. O caso veio à tona após a vítima – que pulou de um veículo em movimento em um trecho…

Reprodução

Já foi identificado o homem apontado como autor de uma tentativa de estupro ocorrida no último sábado (12), no município de Campo Alegre, Agreste de Alagoas. A Polícia Civil trabalha para solicitar a prisão do suspeito.

O caso veio à tona após a vítima – que pulou de um veículo em movimento em um trecho da AL-105 para fugir do agressor – gravar vídeos para denunciar o crime e seu pai formalizar a denúncia junto à Delegacia Regional de São Miguel dos Campos.

VEJA DETALHES SOBRE O CASO!

O inquérito está sendo conduzido pelo delegado Ailton Cavalcante, titular do 75º Distrito Policial de Campo Alegre, com o apoio do delegado Mário Jorge Barros, diretor de Polícia Judiciaria da Região 3.

As informações, até agora, são de que a vítima não conhecia o suspeito, de quem teria aceitado carona, após ele citar o nome de seu pai e se passar por amigo dele. Levantamentos a respeito da ficha policial do indivíduo também estão sendo feitos para saber se ele tem envolvimento com outros crimes.

A jovem também foi ouvida e explicou que percebeu que algo estava errado após o homem desviar do caminho. Ele tentou forçá-la a ter relações sexuais, momento em que ela pulou da van. Motociclistas que passam pelo local socorreram a jovem enquanto o suspeito fugia, antes mesmo do acionamento da polícia.

O delegado Ailton disse que o autor do fato já está identificado pela Polícia Civil, que segue com o trabalho investigativo no intuito de localizá-lo o mais rápido possível.