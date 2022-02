Suspeitos de ataque a ônibus do Bahia são detidos e passam a noite em delegacia

Através de imagens de câmeras de segurança, militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) chegaram até um dos suspeitos: Half Silva, presidente da Bamor.

Uma bomba caseira explodiu dentro do ônibus do Esporte Clube Bahia, na última quinta-feira (24). O veículo levava jogadores e comissão técnica para a Arena Fonte Nova, localizada no Dique do Tororó, em Salvador.