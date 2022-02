Suspeitos em morte de criança de 2 anos são identificados pela polícia

Uma criança, de 2 anos e cinco meses, morreu depois de ter sido atingida por um disparo de arma de fogo na testa, na cidade de Feira de Santana, localizada a cerca de 100 km de Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, o crime aconteceu no sábado (5) na rua Olney São Paulo, no bairro Aviário II.