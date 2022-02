Suspeitos são presos com cocaína e maconha após flagrante de tráfico em Marechal

Após denúncia anônima, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de dorgas no povoado Massagueira, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, na tarde desta quarta-feira, 23. Uma quantidade de cocaína e maconha foi apreendida com eles. As primeiras informações são de que, enquanto realizava patrulhamento de rotina, uma guarnição da Força Tarefa do…

Após denúncia anônima, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de dorgas no povoado Massagueira, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, na tarde desta quarta-feira, 23. Uma quantidade de cocaína e maconha foi apreendida com eles.

Ascom PC/AL

As primeiras informações são de que, enquanto realizava patrulhamento de rotina, uma guarnição da Força Tarefa do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) foi acionada para um suposto caso de tráfico de dorgas nas imediações da localidade conhecida como campo da Iara.

No local indicado na denúncia, uma casa em construção, o primeiro suspeito foi encontrado com 28 bombinhas de maconha. Ele informou que conseguiu a droga com outro indivíduo, em um endereço próximo dali.

No local, um outro homem, ao notar a aproximação policial, tentou fugir, saindo correndo e pulando muros da vizinhança. Contudo, ele foi alcançado ruas depois e preso.

Durante a tentativa de escapar, ele descartou uma sacola com uma quantidade de cocaína que foi recuperada pelos militares.

A dupla foi então encaminhada, junto ao material ilícito, até o Cisp de Marechal Deodoro, onde eles foram autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.