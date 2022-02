Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a partir de 14/02/2022, você poderá consultar exclusivamente no site do Sistema Valores a Receber (SVR) valoresareceber.bcb.gov.br se possui valores a receber no Sistema Financeiro.

SVR: passo a passo para resgatar possíveis valores a receber

Sendo assim, caso tenha valores a receber, no momento da consulta, você receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 07/03/2022. O Banco Central do Brasil (BCB) pede atenção por parte do cliente, ressaltando que essa consulta não poderá ser feita no site principal do Banco Central do Brasil (BCB) ou no acesso ao Registrato.

Passo a passo para o resgate

Confira o passo a passo para resgatar os possíveis valores a receber, conforme informações oficiais:

Acesse o site oficial (valoresareceber.bcb.gov.br) a partir do dia 14/02;

Use seu CPF ou CNPJ para consultar se você tem valores a receber;

Caso positivo, guarde bem a data que o sistema vai lhe informar.

Cadastro Gov.br

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que, se você ainda não tiver login Gov.br, deve realizar o seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato;

Acesse novamente o site oficial (valoresareceber.bcb.gov.br) na data informada e use seu login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência;

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que, se você perder sua data de resgate, pode voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br em outro dia e o sistema vai informar uma nova data para retorno. Por isso, não se preocupe com seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite a devolução, reforça a instituição.

Cuidados com golpes: confira recomendações oficiais

Fique atento para não cair em golpes, veja dicas oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), disponíveis no site do sistema Sistema Valores a Receber (SVR):

O único site para consulta e solicitação desses valores é o valoresareceber.bcb.gov.br.

O Banco Central do Brasil (BCB) não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

Não há pessoa autorizada a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, ou qualquer outro canal.

Golpe: não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores

O Banco Central do Brasil (BC) destaca que apenas depois que você acessar o sistema (ou se já o acessou nos dias 24 e 25/01) e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira que escolheu entrará em contato para realizar a transferência. Atenção: mesmo nesse caso específico, essa instituição não pode pedir que você informe seus dados pessoais nem sua senha, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) nas informações oficiais para que possa resgatar seus valores de forma segura.