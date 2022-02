O Banco Central do Brasil (BCB) informa que está disponível o novo site exclusivo para o Sistema Valores a Receber (SVR).

SVR: Sistema Valores a Receber está disponível em site exclusivo para essa finalidade

De acordo com informação do Banco Central do Brasil (BCB), as consultas ao Sistema Valores a Receber (SVR) serão retomadas no dia 14/02/2022, exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br. No entanto, a instituição reforça que novo site já está disponível.

Transferências serão efetuadas a partir de março

Conforme informação oficial, no momento da consulta o cliente saberá se tem valor a receber e, caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 07/03/2022.

O cliente deve consultar a plataforma oficial

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que é importante que não deixe de voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada. Se não comparecer nessa data, você terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data. Mas não se preocupe, mesmo se você não consultar ou solicitar os valores na data agendada, eles continuarão guardados à sua espera, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) por meio de sua plataforma oficial.

Não será possível consultar valores a receber por meio de outros sites

A instituição ressalta que não será possível consultar ou solicitar os valores no site principal do Banco Central do Brasil (BCB) ou dentro do sistema Registrato. Por isso, o Banco Central do Brasil (BCB) enfatiza que todas as consultas e solicitações serão feitas exclusivamente em valoresareceber.bcb.gov.br.

Faça ou atualize o seu cadastro na conta Gov

Porém, o informativo do Banco Central do Brasil (BCB) destaca que você precisará de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o Sistema Valores a Receber. Portanto, não será possível acessar o sistema com seu login Registrato. Se você ainda não tem login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

Cuidado com golpes e fraudes

Por fim, a instituição ressalta a importância de cuidados para que o cliente não caia em golpes. Sendo assim, o Banco Central do Brasil (BCB) destaca que o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br.

O Banco Central do Brasil (BCB) não enviará links; bem como, ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber (SVR). Os mesmos cuidados são relevantes em relação ao Pix, ao Open Banking e ao mercado de investimentos.