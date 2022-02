Os telespectadores do BBB 22 estão sedentos por um beijo da Jade Picon e Paulo André. E não é que as expectativas ganharam força durante a festa desta quarta-feira (2)? O atleta e a influencer passaram boa parte da noite coladinhos.

Em um momento, a paulista subiu nas costas do brother, o que fez com que os fãs do casal surtassem. “Está na hora do Paulo colocar um cropped e reagir”, brincou um internauta.

Confira abaixo a repercussão nas redes sociais: