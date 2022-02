Tayrone sobre aproximação com sertanejo: ‘Não vou deixar de cantar arrocha nunca’

Representante do ‘arrochanejo’, o cantor baiano Tayrone soltou a voz no Fuzuê de Verão, da Bahia FM, nesta quarta-feira (9). Na ocasião, ele aproveitou para anunciar o lançamento da segunda parte do seu DVD, “Na Dose Certa”. Gravado em Goiânia, o trabalho chega às plataformas digitais na sexta-feira (11), com participações de Léo Santana e Lauana Prado.

Além dos feats do volume II do DVD, o cantor já dividiu palco com grandes nomes da música nacional, os quais ele considera ídolos, como Eduardo Costa, Leonardo e também Marília Mendonça. No Fuzuê, Tayrone lamentou a perda da sertaneja, que faleceu no final de 2021.

“Foi uma tristeza. Um baque. Conheci a Marília através do Henrique Bahia, que faleceu também. E, quando eu a conheci no camarim, uma pessoa maravilhosa, educadíssima. Eu falei ‘Marília, queria tanto esse momento, queria tanto que você participasse. Graças a Deus, você tá aqui comigo, porque você é apaixonada pela música e eu sou fã demais”, disse ele. Vale lembrar que os cantores lançaram um single juntos, a canção “Cê Tá Preparada”.

‘Arrochanejo’

Questionado pelo iBahia, no iBahia Sem Baratino, o cantor contou mais sobre a aproximação do arrocha com o sertanejo, presente em seus novos trabalhos.

“O meu estilo sempre foi o arrocha sertanejo, que eu chamo de ‘arrochanejo’. O nosso intuito de ir para Goiânia fazer esse projeto, foi pegar um pouco de Marília, de Zé Neto e Cristiano, de Zezé di Camargo, de Eduardo Costa e misturar com o nosso movimento, que é da Bahia, de Candeias. Se você perceber, esse estilo que fizemos agora tem um pouco do arrocha e um pouco da sofrência, fizemos uma mistura. E, eu considero hoje o Tayrone como um ‘arrochanejo’. Não vou deixar de tocar o arrocha nunca!”, afirmou Tayrone.

Tayrone, cadê o ‘Cigano’?

Tayrone, que era conhecido inicialmente como Tayrone Cigano, também revelou ao iBahia Sem Baratino que, apesar de não usar mais o segundo nome, o ‘Cigano’ segue no sangue, no sotaque e no jeito. “Vamos deixar só o Tayrone, todo mundo já sabe que sou cigano”, contou.

Assista o Fuzuê de Verão com Tayrone: