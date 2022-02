Teatro: ‘Aquele Cortejo’ e grupo Preto Básico levam comédia ao Gamboa nesta semana

Na quinta-feira, o Cantor Weslei fará uma apresentação com um show ao vivo, que se origina do EP Aquele Cortejo. A apresentação será através da plataforma virtual do teatro, com transmissão pelo canal do Gamboa no YouTube. Os ingressos custam R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira), e estão à venda no site do Gamboa.

Já na sexta, o músico segue com sua apresentação de maneira presencial, a partir das 16h, com vendas na bilheteria no Teatro, a partir das 15h ou via WhatsApp através do número (71) 98631-3925. Vale lembrar que o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacina são obrigatórios para acessar ao local.