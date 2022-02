Tecnologia do reconhecimento facial – Notícias Concursos

A tecnologia do reconhecimento facial realiza uma identificação específica, de modo que a identidade de uma pessoa seja confirmada pela leitura de sua face. Além disso, essa tecnologia também funciona identificando as pessoas por meio de fotos ou vídeos, não somente por meio da presença física.

Tecnologia do reconhecimento facial

O reconhecimento facial é utilizado amplamente, já que é uma categoria de segurança biométrica, considerando que há diversos fatores de segurança biométrica no mercado.

Uma vez que você pode utilizar a leitura da impressão digital, retina ocular ou da íris. Sendo assim, os fatores biométricos são amplamente utilizados, principalmente para a realização de transações financeiras e para liberação de acessos.

Como o reconhecimento facial funciona?

O reconhecimento facial é uma tecnologia inserida na rotina de muitas pessoas; já que o recurso Face ID do iPhone popularizou essa tecnologia. Entretanto, o desbloqueio do iPhone é feito por um aplicativo de reconhecimento facial.

Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o funcionamento do reconhecimento facial não se dá por um banco de dados relacionado a uma imagem; ele identifica a pessoa como uma pessoa autorizada, descartando as demais.

Além das telas iniciais

O reconhecimento facial vai além do desbloqueio de telefones. Pois, também é uma tecnologia que facilita o reconhecimento de pessoas em câmeras de segurança, por exemplo.

Sendo assim, é uma tecnologia utilizada pela polícia para investigações criminais, ou ainda, pode ser uma tecnologia que pode ser resolutiva para encontrar uma pessoa desaparecida, além disso, minimiza exponencialmente o risco de fraudes financeiras.

Como funciona?

Primeiramente, a tecnologia de reconhecimento facial realiza a detecção do rosto; a imagem pode ser reconhecida pelo rosto de frente ou ainda que a pessoa esteja de perfil.

Por conseguinte, o sistema de tecnologia do reconhecimento facial realiza uma análise do rosto; já que ela captura a imagem para que possa analisá-la. Essa análise é feita com imagens 2D; já que essa tecnologia facilita a correspondência das imagens com fotos, ou ainda, com bancos de dados específicos.

O que é considerado?

Ocorre que por meio dessa análise, a leitura é feita considerando a distância entre os olhos; a distância entre a testa e o queixo; a profundidade das órbitas; o formato da maçã do rosto e os contornos. Geralmente os contornos lidos são os lábios, orelhas e queixo.

Esses pontos de referências faciais lidos pela tecnologia distingue pessoas, considerando que a leitura da imagem é convertida em algoritmos. De forma sucinta, é como se, sistematicamente falando, o rosto de uma pessoa gerasse um código que funciona como uma impressão facial. Por isso, é uma tecnologia que é utilizada de forma ampla, considerando sistemas ERP, ações de marketing e publicidade, órgãos do Governo, investigações, acessos diversos, customizações etc.