Tênis de milhões? Coleção de calçado é vendida por R$ 130 milhões; confira modelos

A nova coleção da Louis Vuitton Sprinh-Summer 2022, vendeu 200 pares pelo valor recorde de US$ 25,3 milhões, sendo que a estimativa inicial era de apenas US$ 3 milhões. As peças foram assinadas pelo diretor criativo da Louis Vuitton, Virgil Abloh.

Os tênis são resultado de uma parceria entre a marca e a Nike. O criador dos desenhos, Virgil Abloh, faleceu em novembro do ano passado após enfrentar um câncer. Agora, dois meses após o falecimento, os tênis serão leiloados com uma base de US$ 2 mil, com renda revertida para uma instituição de caridade.

[[saiba_mai]]

O modelo nomeado de “Air Force 1” com as cores marrom, branco e creme, e a estampa com o logo da Louis Vuitton, comemora 40 anos em 2022.