Tentativa de fraudes em CPF a cada 17 segundos

Tentativas de fraudes no CPF acontecem a cada 17 segundos no Brasil, é o que aponta levantamento da Serasa. Os criminosos tem usado diversas artimanhas e criado golpes e narrativas diferente. Entenda como funciona os golpes e como se proteger.

O artigo de hoje é especial, já que está semana aconteceu o Dia Internacional da Internet Segura, e o Serasa preparou dicas especiais para a data. Confira e fuja da fraudes no CPF.

“O maior desafio é manter-se seguro já que, infelizmente, os golpes são cada vez mais diversificados”, disse Aline Sanchez, responsável pelo Serasa Premium, serviço de monitoramento de dados e prevenção a fraude, ao Brasil Econômico.

Em uma tentativa de golpe recente, o criminoso que saiu no prejuízo – entenda.

Veja abaixo 6 dicas para evitar golpes:

1. Desconfie de links desconhecidos, mesmo que tenham sido enviados por pessoas que confia

Quem nunca recebeu um link de um amigo e de imediato clicou? É algo comum a se fazer, mas não deve ser realizado, já que os golpes na internet estão aumentando e a conta do seu amigo pode ter sido invadida. Ou seja, clicar no link pode não ser uma boa opção, já que você pode se expor a vírus.

WhatsApp, Telegram e e-mail podem ser usados pelos criminosos para diversos golpes.

2. Não clique se não tiver certeza

Na dúvida, não clique em links desconhecidos, já que a chance de você cair num golpe desta forma é grande. Evite ao máximo clicar nos links mesmo aqueles que parecem atraentes como “Temos uma oferta imperdível”, “dinheiro rápido” ou outras variantes.

3. Confirme a autenticidade e segurança dos sites

Confira se o site tem um cadeado ao lado da URL, o que demostra que ele é seguro. Site com um triangulo de “não seguro” devem ser evitados, principalmente se for necessário preencher dados pessoais.

4. Confirme nas redes sociais o “check” de verificado

Vai entrar em contato com alguma empresa pelo Instagram? Confira se o “check” de verificado está no perfil, o selo geralmente é azul e fica ao lado do nome. Fique atento!

5. Não informe seus dados pessoais

Não informe seus dados pessoais por e-mail, WhatsApp ou redes sociais sem ter certeza de que não está falando com um criminoso. Um banco não pede dados por telefone ou outros meios, principalmente senhas e número completo do seu cartão de crédito.

6. Utilize o cartão virtual para compras online

Quando for comprar pela internet, utilize o cartão virtual, que pode ser gerado no aplicativo do seu banco. Evite digitar os dados do seu cartão físico, já que isso é menos seguro.

Caso caia em um golpe leia o artigo especial e entenda o que fazer.

Gostou das dicas de como não cair em um golpe? Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe com mais pessoas para ajudá-las.