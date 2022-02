Terceiro encontro da temporada de verão do Livros na Mesa recebe Luiz Ruffato

O terceiro encontro da temporada de verão do Livros na Mesa, projeto da Academia de Letras da Bahia, acontece na quarta-feira (23). A conversa sobre o livro “O verão tardio” será apresentada pelo autor Luiz Ruffato, terá mediação do acadêmico Marcus Vinícius Rodrigues e comentários do escritor e jornalista Suênio Lucena.

O encontro será realizado online, no dia 23 de fevereiro às 19 horas, no canal da ALB. O livro O verão tardio, sexto romance do escritor Luiz Ruffato e publicado em 2019, possui uma trama que gira em torno do reencontro com o passado, trazendo uma perspectiva sobre como o tempo e o contexto sociopolítico afetam as relações entre as personagens.