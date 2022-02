Teresa Cristina escorraça Luísa no final de ‘Nos Tempos do Imperador’: ‘Chegou a hora’

Após engolir a traição de D. Pedro II (Selton Mello) durante toda a trama, Teresa Cristina (Letícia Sabatella) se vingará de Luísa (Mariana Ximenes) no último capítulo da novela.

Nesta sexta-feira (4), as inimigas terão um acerto de contas e a imperatriz irá escorraçar a condessa. “Nossa convivência sempre foi tensa, marcada por sombras, palavras não ditas, ressentimentos, raiva contida”, dirá a amante.

“Me sacrifiquei todos esses anos pelo bem-estar da minha família, da monarquia e do meu país. Chegou a hora de fazer o mesmo, condessa”, rebaterá Teresa que expulsará Luísa da corte no final da trama.

Guebo ficará com Zayla



Na reta final de “Nos Tempos do Imperador”, Guebo (Maicon Rodrigues) precisará fazer uma difícil escolha sobre seu futuro. Ele decidirá entre Zayla (Heslaine Vieira), sua paixão de infância, e Justina (Cinnara Leal), sua atual esposa. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Tudo começará após Justina revelar para o jovem que não irá abandonar o sonho de ser professora para viver escondida com ele.

Após uma conversa séria, eles decidirão dar um fim no relacionamento para tomar rumos diferentes na vida. Após a separação Guebo e Zayla se reaproximam e terminarão a trama juntinhos.