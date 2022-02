Terreiro de Lauro de Freitas oferece cursos gratuitos em culinária afro-brasileira

O Terreiro Ilê Oba L’oke com apoio do centro de formação profissional para a comunidade de Lauro de Freitas, abre matrículas do projeto “De comer com os Orixás”, com minicursos de gastronomia em culinária afro-brasileira gratuitos. As aulas acontecem nos dias 11,12 e 19 de fevereiro para jovens e adultos que tenham idade de 18 a 60 anos.

O projeto idealizado pelo Antropólogo e Babalorixá Vilson Caetano disponibiliza 34 vagas para os cursos que acontecerão nas dependências do Terreiro Ilê Oba L’okê, na Rua Dr. José Carlos Minahim, Lote 3, Quadra A, Parque Jockey Clube, Lauro de Freitas. As inscrições são feitas através do preenchimento completo do formulário no site. Os alunos serão selecionados por ordem cadastro.