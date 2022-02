Teve o Auxílio Brasil cancelado? Saiba o que fazer

Na próxima segunda-feira, 14 de fevereiro, o Governo Federal retoma os pagamentos do Auxílio Brasil. Os últimos repasses do benefício no valor mínimo de R$ 400, atenderam mais de R$ 17 milhões de famílias.

Em janeiro, o Ministério da Cidadania incluiu 3 milhões de famílias no programa mediante a análise do perfil dos cidadãos. No entanto, assim como novos beneficiários são adicionados, outros podem ter o benefício cancelado.

De modo geral, o benefício do Auxílio Brasil pode ser suspenso devido ao descumprimento das regras de concessão do programa, e da desatualização dos dados informados no cadastro. Lembrando que para receber o abono é preciso se enquadrar em uma das seguintes condições:

Família em situação de extrema pobreza: possui renda mensal per capita (por pessoa) igual ou inferior a R$ 100;

Família em situação de pobreza: possui renda mensal per capita de R$ 100,1 a R$ 200, desde que possua entre seus integrantes, gestantes, nutrizes (mães que amamentam) ou pessoas menores de 21 anos.

Meu benefício foi suspenso, o que fazer?

Os beneficiários que passaram pelo pente fino do programa e tiveram o benefício cancelado, infelizmente não é possível contestar a negativa do governo. Neste caso, resta apenas conferir os seus dados para encontrar o que supostamente ocasionou o cancelamento.

Para assegurar o retorno ao programa, é bom que os dados informados no Cadastro Único (CadÚnico) sejam atualizados. Caso esteja tudo ok, poderá retornar no próximo pagamento do Auxílio Brasil.

Todavia, para consultar a inscrição e verificar a situação do benefício, o responsável familiar deve baixar e acessar o aplicativo Auxilio Brasil disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOS.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil – fevereiro

Os repasses do Auxílio Brasil são realizados de forma escalonada conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Confira o calendário para este mês de fevereiro:

NIS final 1: 14 de fevereiro;

NIS final 2: 15 de fevereiro;

NIS final 3: 16 de fevereiro;

NIS final 4: 17 de fevereiro;

NIS final 5: 18 de fevereiro;

NIS final 6: 21 de fevereiro;

NIS final 7: 22 de fevereiro;

NIS final 8: 23 de fevereiro;

NIS final 9: 24 de fevereiro;

NIS final 0: 25 de fevereiro.