Thalma de Freitas, a Carol de ‘O Clone’, saiu da TV e se tornou cantora indicada ao Grammy

Sempre lembrada pelo público por conta dos sucessos de “Laços de Família” e “O Clone”, Thalma de Freitas decidiu abandonar a carreira na TV para se dedicar ao sonho da música.

Na reprise que está no ar no “Vale a Penas Ver de Novo”, ela vive a sobrinha de Dalva (Neusa Borges) e melhor amiga de Clarice (Cissa Guimarães), a executiva Carol. Nos próximos capítulos da trama ela ganhará ainda mais destaque ao se relacionar com Nando (Thiago Fragoso) e sofrerá após o jovem se viciar em drogas.

Depois do sucesso com a personagem em 2001, Thalma apareceu no elenco de outras produções da TV Globo como “Kubanacan”, “Caras e Bocas”, “Sete Pecados” e “Malhação (2012)”, esta última foi sua aparição mais recente nas telinhas.

Após a novela teen, ela voltou seus olhos para a música e solidificou sua carreira no ramo. Thalma chegou a ser indicada ao Grammy em 2020 na categoria “Melhor Álbum de Jazz Latino”, por “Sorte”, sendo a única representante brasileira na categoria.

“Foi muito bom voltar a ser lembrada e considerada pelos brasileiros que estão há sete anos sem saber de mim“, disse na época. Atualmente, aos 47 anos, ela segue com a carreira musical nos Estados Unidos, onde mora com o marido e a filha.