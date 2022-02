‘The Elevador’, curta dirigido e produzido por cineasta baiano, se destaca em premiações

Escrito e dirigido pelo baiano Victor Santos, “The Elevator”, curta-metragem produzido no Canadá, já recebeu 14 premiações em solos estrangeiros. Dentre elas, estão os prêmios de melhor curta LGBT pela Paris Film Awards e pela London International Short Film Festival. O trabalho também foi exibido em vários festivais internacionais, em países como Estados Unidos, Áustria e Austrália.

“The Elevator” retrata a história de Gabriel e Sam, que se conhecem após cruzarem algumas vezes no elevador, cenário onde se passa o filme. Em busca de superar a timidez, Gabriel se esforça ao máximo para chamar o seu vizinho para sair.

Em entrevista ao BN Hall, Victor, que se formou em jornalismo na UFBA em 2019, contou que se mudou para o Canadá no começo de 2020 para fazer estudar cinema na George Brown College, porém, após dois meses de aulas, o curso foi interrompido devido a pandemia do coronavírus.

“Em março de 2020, o College fechou por causa da Covid. Ficamos um tempo sem aula e depois retornamos de forma online. Só que assim, na minha área algumas matérias podem ser à distância, mas tinham aulas que não tinham como ser online. Eles tentaram fazer uma adaptação. Então o resto do meu curso todo acabou sendo online. Eu senti que não pude aproveitar 100% do que o curso podia me oferecer, mas durante o terceiro semestre o College realizou a produção de uns curtas e comerciais e convidaram alunos para que pudessem participar para aprender, em uma equipe reduzida. Participei da produção de um curta, como assistente de produção, e essa foi a minha primeira experiência no set de gravação”, disse.

Na reta final do curso, o baiano teve aulas de construção de roteiro, onde a faculdade propõe que a história venha a ser apresentada no último semestre de formação. Para a realização do projeto, é necessário montar uma equipe com cinco pessoas, sendo a pessoa que escreveu o roteirista e diretor, e os demais componentes sendo produtor, diretor de fotografia, assistente de direção e alguém para cuidar do design de produção.

Ao juntar ideias para a confecção do roteiro, Victor estava decidido a montar uma história que fosse fácil de produzir e que não demandasse tantas pessoas e muitas locações, por causa da pandemia: “Não sabia se seria em um parque, em um elevador… e aí eu comecei a pesquisar e a minha ideia inicialmente era contar a história de um casal, e não teriam diálogos, mostrando cada fase do relacionamento e como o amor vai se desenvolvendo”.

A ideia surgiu através de uma situação real que aconteceu com o diretor.. “Teve uma hora que eu entrei no elevador carregando um monte de caixas e chegou uma moça que começou a puxar assunto comigo. Eu sou tímido e não gosto de falar com as pessoas assim do nada, e essa moça do elevador puxava assunto comigo, então pensei: ‘isso pode dar uma história'”, contou.