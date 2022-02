‘The Masked Singer’: atração retorna ao ar neste domingo (27)

Neste domingo (27), tem baile de carnaval no ‘The Masked Singer Brasil’, após o ‘The Voice +’. E não são só os mascarados que estão fantasiados, os jurados também entram no clima e vestem suas fantasias: Tatá Werneck de Carmem Miranda, Eduardo Sterblitch de Prateado, Taís Araújo de Cleópatra e Rodrigo Lombardi de Pirata. O programa, todo embalado por músicas de carnaval, conta com uma abertura especial da apresentadora Ivete Sangalo, que reúne no palco jurados e mascarados para cantarem juntos o hit ‘O Mundo Vai’.

E para ajudar os foliões na investigação, uma convidada a altura: a cantora Teresa Cristina se une aos jurados na missão de descobrir quem está por trás da máscara.

“Eu adorei participar, ainda mais que era um programa com o tema de carnaval. Eu me envolvi com os jurados e com os personagens. Foi muito divertido e mais difícil do que eu imaginava (risos)”, conta Teresa.

No episódio se apresenta o primeiro grupo de mascarados composto pelo Abacaxi, Ursa, Borboleta e Coxinha. A dupla Lampião e Maria Bonita foi eleita a melhor da noite no último dia de combates do grupo e, por isso, está imune nesta semana e faz uma apresentação especial no programa.