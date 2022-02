The Voice Kids faz primeira apresentação em maio e deve ter mudanças de técnicos

Martelo batido para a data de estreia do ‘The Voice Brasil Kids’. A TV Globo decidiu que o reality show musical vai estrear no dia 1º de maio. O reality show tem previsão de terminar em 17 de julho.

Segundo informações do colunista Flavio Ricco, o programa pode ter mudanças no corpo de técnicos. Resta saber quem sai e quem fica. Na última temporada, Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló formaram o júri da competição.

Ainda segundo informações do jornalista, a TV Globo estaria contente com os produtos como “The Voice” e “The Masked Singer”. Só em 2021, a versão kids do ‘Voice’ atingiu 108 milhões de telespectadores.