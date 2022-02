Tia Má presta apoio a Maria após expulsão: ‘balde só de dinheiro agora’

Tia má utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para prestar apoio à Maria, que foi expulsa do BBB 22 após bater um balde na cabeça de Natália durante o Jogo na Discórdia. A atriz e a influencer se encontraram para as gravações do ‘Domingão com Huck’.

A influenciadora publicou no instagram uma série de fotos puxando a orelha da atriz, literalmente. Mas, logo na sequência, as duas aparecem se abraçando.

“A gente dá o puxão de orelha, chama atenção, diz sim que tá retada, que não gostou do que viu, mas também acolhe, dá carinho e diz que o mundo aguarda por sua presença cheia de talento! Salve @eumaria …balde só cheio de dinheiro agora!”, legendou.

