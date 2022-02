Tiago Abravanel é 7º participante a desistir do BBB; relembre quem são os outros

A desistência de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22 foi a sétima vez que um participante deixa o programa por vontade própria. O cantor apertou o botão, novidade desta edição, na tarde deste domingo (27).

Confira uma lista de participantes que desistiram do BBB durante as 22 edições da competição. A lista não conta nomes como Ana Paula Renault (BBB 16), Marcos Harter (BBB 17) e Hariany Almeida (BBB 19) e Maria, deste edição, que foram expulsos do programa, ou até o caso de Marielza (BBB 5), que sofreu um AVC dentro da casa e também foi tirada da competição. Vamos à lista:

Foto: Reprodução / TV Globo Tiago Abravanel apertou o botão de desistência um mês e meio após o início do programa. O cantor já havia dito que não estava bem e não sabia jogar o jogo. Dias antes da desistência, ele não havia sido escolhido por nenhum brother para fazer dupla na Prova do Líder.

Foto: Reprodução / TV Globo Caso mais recente de desistência, Lucas Penteado foi um dos escolhidos por Boninho para integrar o grupo camarote. O ator de 24 anos chegou a cogitar desistência ainda na primeira semana, mas voltou atrás. Em outra festa da segunda semana, no entanto, veio a decisão. Após trocar beijos com Gilberto, Lucas se sentiu reprimido por alguns dos demais participantes e decidiu desistir do programa.

Foto: Reprodução / TV Globo O potiguar participou da 16ª edição do programa global e desistiu da disputa pelo prêmio ao ser chamado no confessionário e receber a informação de que o pai estava internado em estado grave. Ele, que já comentava a saudade da família de dentro do confinamento, saiu para acompanhar a internação do pai, que morreu pouco depois.

Foto: Reprodução / TV Globo A cirurgiã dentista foi mais uma a pedir para sair do reality show. Faltando menos de um mês para a final, quando a casa tinha outros sete participantes, Tamires pediu para sair após uma festa em que beijou Rafael, pouco dias após a eliminação de Talita, affair do brother na casa. No dia seguinte, a sister pensou bastante no ocorrido e na manhã do domingo, 8 de março de 2015, comunicou no confessionário a decisão de sair.

Foto: Reprodução / TV Globo Tem campeão na lista também! Vencedor da primeira edição do BBB, Kleber Bambam voltou ao reality na 13ª edição, que contou com sete participantes de outros BBBs. Líder da primeira semana, Bambam não aguentou a pressão do confinamento e desistiu com apenas cinco dias de reality, antes mesmo da primeira eliminação.

Foto: Reprodução / TV Globo A nona edição do BBB trouxe pela primeira vez o temido quarto branco. O cômodo monocromático, sem janelas e portas foi um castigo do Big Fone para Newton, que atendeu o telefone e decidiu levar Leonardo e Ralf junto com ele para o local. A condição para os três retornarem à casa seria a eliminação de Alexandre no paredão de dois dias depois, o que de fato aconteceu. No entanto, antes disso, Leo não aguentou e apertou o botão vermelho no centro do quarto, desistindo do BBB e permitindo a volta dos outros dois para a casa. Foram 30 horas no Quarto Branco até que o então estudante de administração desistisse do castigo e do prêmio.