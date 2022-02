Tiago Abravanel explica saída do ‘BBB 22’: ‘Não sei jogar’

Tiago Abravanel desistiu do “BBB 22” e deixou os colegas de confinamento chocados com a atitude. Na noite do último domingo (27), a edição mostrou um vídeo do brother contando os motivos que o fizeram deixar o reality show.

“Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar, com o meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar”, explicou.

“Foi muito bom conhecer cada um aqui, mas pra mim a minha história se encerra assim. Eu desejo sair do BBB22”, finalizou no confessionário.

Antes de sair, Tiago deixou um óculos para Paulo André e um colar para Pedro Scooby, ao encontrar os objetos os Brothers se emocionaram com a lembrança do ex-colega de confinamento.

Veja o vídeo:

Tiago Abravanel no Confessionário: “Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar, com o meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar” #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/VGpR5GitnV — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2022

Veja mais notícias sobre o BBB no iBahia.com