Tiago Leifert fala sobre estado de saúde da filha: ‘Temos preocupações ainda’

Tiago Leifert usou as redes sociais nesta terça-feira (1) para agradecer aos internautas que desejaram a recuperação da pequena Lua, sua filha com Daiana Garbin, que foi diagnosticada com um câncer raro na retina.

“Nem sei como agradecer todos vocês aí por todas as mensagens que vocês mandaram. A gente recebeu muitas mensagens. Acima de tudo, o fato de vocês terem compartilhado o vídeo foi muito importante pra nós, que era o objetivo principal. Queria agradecer todos os canais que fizeram reportagens e meu muito obrigado a todo mundo que divulgou, que falou a respeito da doença. Já estão começando a chegar as primeiras mensagens de crianças que já foram ao oftalmologista ontem e detectaram alguma doença”, disse o ex-apresentador do “BBB”.

O jornalista ainda falou sobre o estado de saúde da filha. “Fora isso, claro, a preocupação de vocês com a Lua, todas as orações, a energia positiva… Vou falar que tornou tudo mais fácil para gente. É um momento bem difícil ainda do tratamento, a gente tá em um momento super delicado. Tem muita coisa para ser feita. Temos muito o que comemorar, mas em igualdade quantidade temos preocupações ainda”, contou.

Tiago ainda revelou que passará um tempo longe das redes sociais para se dedicar aos cuidados da família. “A gente não vai conseguir dar notícias nem nos próximos dias, nem nas próximas semanas porque o tratamento é lento, gradual. Talvez a gente fique muito tempo sem falar nada, então não se preocupem. Assim que a gente tiver alguma coisa para comemorar, a gente vem aqui. Mas vai demorar”, finalizou.