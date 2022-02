A madrugada desta quinta-feira (17) foi bem caliente no BBB 22.Na frente de todos os participantes, Tiago Abravanel revelou que foi se masturbar no banheiro após ouvir a transa de Natália e Eliezer.

“O povo tava animado, me deixou animado, e eu fui resolver no banheiro. Com câmera e com tudo”, contou o neto de Silvio Santos.

Assista abaixo:

Tiago Abravanel disse que foi “aliviar” no banheiro após ouvir Eliezer e Natália na cama! #BBB #BBB22 pic.twitter.com/BXuvglVbVV — Inédito #BBB22 (@ineditoblog) February 17, 2022

