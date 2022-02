Tiago se revolta após não ser escolhido para prova: ‘passa cada coisa na cabeça’

Tiago Abravanel não escondeu a insatisfação após não ser escolhido por ninguém para realizar a prova do líder e não poder participar da dinâmica. Durante a madrugada desta sexta-feira (25), ele desabafou com Larissa sobre o assunto.

O brother precisou lavar as louças da xepa enquanto os outros realizavam a prova. “Vai, lava a louça pra todo mundo. Agrada todo mundo. Quando você precisar… Ninguém te escolhe pra prova. É muito doido quando a gente tá triste, tá com raiva… Passa cada coisa na nossa cabeça”, declarou.

Larissa aconselhou o neto de Silvio Santos a ser mais seletivo com as amizades. “Não é querendo botar lenha na fogueira não, mas já botando. O Arthur podia muito bem escolher você, ele tem muito mais convivência com você do que com o Lucas. (…) Até Jade disse que deixaria a Laís pra fazer dupla comigo que cheguei agora se fosse prova em dupla”, recomendou a pernambucana.

Vale lembrar que Larissa também não participou da prova porque fraturou o dedo na festa de quarta-feira (23).

