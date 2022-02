Tim abre vagas de emprego para profissionais a partir de 50 anos

A TIM está com um novo programa de contratação: o TIM 50+. A iniciativa oferece vagas para profissionais seniores, em lojas da operadora no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná.

Em parceria com a Labora, HRTech especializada em diversidade etária, a expectativa é oferecer além do emprego, cursos de qualificação, treinamento sobre diversidade e inclusão geracional para todos os inscritos.

As oportunidades oferecidas são para consultores de vendas. Para participar, os interessados devem ter Ensino Médio completo e familiaridade com smarthphones.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de fevereiro, no site do programa.