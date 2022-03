Tiros em praça pública deixam duas pessoas feridas na região metropolitana

Caso aconteceu durante a noite desse domingo (27) em uma praça situada no município de Rio Largo.

Disparos de arma de fogo realizados em uma praça pública terminou com duas pessoas feridas na noite desse domingo (27) no município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió.

Informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp) apontam que uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) realizava patrulhamento nas proximidades do conjunto Cruzeiro do Sul quando foram informados por populares de que um indivíduo em uma moto teria realizados os disparos de arma de fogo em uma praça.

A guarnição foi até o endereço informado e, no local, os policiais encontraram duas pessoas que foram atingidas. A primeira vítima, um jovem de 21 anos, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). A segunda vítima foi socorrida por populares.