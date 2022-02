Tok&Stok tem 44 vagas de emprego em São Paulo; veja inscrição

A Tok&Stok, empresa referência em design no país, está oferecendo 44 vagas de emprego para a região de São Paulo.

Os cargos são para o Programa de Jovens Talentos da empresa e podem participar todos os estudantes que residem próximo a unidade e, estejam no último ano de graduação, com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2022. Veja mais informações sobre como se inscrever, abaixo!

Tok&Stok anuncia vagas de estágio em São Paulo

A Tok&Stok, empresa de design no país, é referência em decoração e móveis, com unidades espalhadas em todo o Brasil. Além de APP e e-commerce, a companhia possui um amplo portfólio de produtos e oferece soluções de decoração com preços acessíveis.

Com novas oportunidades para seu Programa de Jovens Talentos, a Tok&Stok tem como objetivo proporcionar aos estudantes chances de alavancar sua carreira profissional.

Anteriormente à atuação do cargo, os selecionados recebem um curso de capacitação, onde poderão optar pela área em que pretendem atuar dentro da companhia, sendo elas: Finanças, Marketing, Gente & Gestão, Logística, Tecnologia, Comercial e Design.

Para se inscrever, a empresa exige alguns requisitos obrigatórios, sendo eles:

Estar cursando nível superior a partir do terceiro semestre;

Previsão de conclusão de curso até dezembro de 2022;

Impedimentos para estagiar durante seis horas diariamente.

Como se inscrever

Para ocupar uma das oportunidades oferecidas pela Tok&Stok é imprescindível atender a todos os requisitos, além de se candidatar de forma online através do site de candidatura.

