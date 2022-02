Tony Salles fala sobre adaptações em shows por limitação de público: ‘Muito difícil’

Apesar da realização de eventos, o que não aconteceu em 2021, o verão ainda não está normal. As limitações de públicos impostas pelo governo estadual após aumento do número de casos de Covid-19 na Bahia fez com que artistas e empresários do setor de eventos precisassem se adaptar. Muitos shows e ensaios foram cancelados diante da capacidade máxima de 1.500 pessoas. Convidado do Fuzuê de Verão, da Bahia FM, desta quarta-feira (16), Tony Salles falou sobre as dificuldades deste período.

“É um desafio para a gente, pois não estávamos acostumados para tocar só para 1.500 pessoas, querendo ou não, é difícil para todos que estão envolvidos no evento. Fazer um evento hoje não é fácil, algo muito complexo, envolve muita gente, tem que ter grana para investir no evento para fazer acontecer. E os eventos que a gente toca normalmente são eventos grandes”, comentou o vocalista do Parangolé.

“De janeiro para cá, muita gente acabou se quebrando por causa disso. Por essa indefinição de quantidade público, se reduziria ou não. Foi um período muito complicado para a gente, mas acredito que em março as coisas vão clarear mais para nossa música”, completou.

E pelo segundo não terá carnaval em Salvador. Para compensar a falta da festa, o Parangolé é uma das atrações do Bahia Folia em Casa, programa da Rede Bahia, que será transmitido pelo iBahia no domingo (27) e segunda (28). “Esse carnaval vai ser top. Não vamos ter o carnaval na rua, mas que bom que a Rede Bahia fez isso para levar a folia para vocês”, comentou Tony. Além do Parangolé, mais 10 artistas estão na grade do programa.

Durante o carnaval, a banda se apresentará em Barreiras, na Bahia. No dia 5 de março, Parangolé fará show em Salvador, com uma ressaca de Carnaval, na barraca Pipa.

Sobre o casamento com Scheila Carvalho, Tony revelou que é o mais ciumento da relação. “Quando não é exagerado, é bacana, com aquele tom de brincadeira”, comentou ao responder a pergunta do iBahia sem Baratino.

O vocalista do Parangolé também falou sobre a filha. Perguntado como será a versão pai quando Julia, que hoje tem 11 anos, começar a sair no carnaval, Tony disse que “vai curtir com ela”, mas não sabe se vai ter o mesmo pique.