Tony Salles rememora momentos como folião no Carnaval de Salvador: ‘Foi gostoso demais’

Ele refletiu e indicou aos que estão começando agora que de fato são situações delicadas que todo artista vai passar, “e precisam passar, porque é o momento do perrengue que vai te fortalecer, é o que vai fazer você dar valor ao que você está conquistando. Eu já passei por momentos muito difíceis, de estar no trio e não ter o público comigo. Eu tenho agora momentos marcantes por conta da vitória, mas os momentos difíceis que eu passei me fortalecem até hoje”, pontuou.

O pai chegou no Bahia Folia em Casa para trazer a energia do Parangolé para o seu carnaval. Afinal, não teremos festas na rua, mas o iBahia – junto a TV Bahia e a Bahia FM – está levando a folia até você!

Ao pensar em um momento marcante que já viveu no carnaval, ele contou que quando criança,

curtindo o bloco do Olodum, se perdeu de sua mãe. Muitos ficariam desesperados, mas Tony ressaltou o contrário. “Foi gostoso demais, eu me senti livre nesse momento! Curti dentro do bloco, porque eles não deixam você sair. Aí encontrei minha mãe, e fiquei tirando onda, ‘OH mãe, a senhora poderia ter demorado mais’, estava ali me achando no bloco do Olodum”, contou animado ao iBahia.

Além de cantar vários sucessos do Parangolé, Tony também cantou clássicos da música baiana junto com o Gigante Léo Santana na estreia do nosso especial de carnaval Bahia Folia em Casa.

Além do Parangolé, o programa tem mais 10 atrações que fazem parte do carnaval, com seus diferentes ritmos e estilos. São eles: É O Tchan, Psirico, Lincoln, Olodum, Timbalada, Margareth Menezes, Durval Lelys, Parangolé, Mari Antunes e Tayrone. Você confere o bate-papo e o show completo da banda Prangolé para o Bahia Folia no nosso canal no youtube.

