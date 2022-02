Torneio SESI de Robótica está com inscrições abertas até 26 de fevereiro; saiba mais

A etapa regional do Torneio SESI de Robótica está com inscrições gratuitas abertas até 26 de fevereiro. Podem participar equipes de garagem e formadas por estudantes das redes particular e pública do ensino fundamental e médio, com idades entre 9 e 16 anos.

A etapa regional, que tem até o momento 25 equipes da Bahia, Sergipe e Alagoas inscritas, será realizada nos dias 18 e 19 de março. A competição é uma seletiva para o Festival SESI de Robótica, etapa nacional da competição, que ocorrerá entre 27 e 29 de maio, na Bienal de São Paulo (SP).

O Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League Challenge é realizado nacionalmente pelo Serviço Social da Indústria (SESI). Na Bahia, o evento será sediado na Escola SESI Reitor Miguel Calmon, localizada no bairro do Retiro, em Salvador.

O evento será restrito apenas às equipes participantes, por conta da pandemia, e não será aberto ao público. A abertura e o encerramento, assim como as competições serão transmitidos ao vivo, no canal da Escola SESI Bahia, no YouTube.

Desafio propõe soluções em transporte e logística

Este ano, o tema do evento é Cargo Connect. A proposta é desafiar estudantes de 9 a 16 anos a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna. No caso, estimular os estudantes a desenvolverem projetos ligados ao transporte e logística. No desafio de robôs, os equipamentos autônomos construídos com peças e circuitos de Lego devem cumprir missões relacionadas ao tema da competição.

O Torneio SESI de Robótica é realizado há 15 anos na Bahia pelo Serviço Social da Indústria (SESI Bahia). Ao longo deste período, a competição já relevou campeões que participaram de torneio de robótica nacionais e internacionais.